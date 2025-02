Von Lichtmess bis zur Eiskönigin: Das gibt's in Chemnitz und Umgebung zu erleben

Chemnitz - Sonntag noch nichts vor? Kein Problem. Wir haben sieben Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Mit Beiträgen von Künstlern und Weggefährten wird an sein Lebenswerk erinnert. Dabei soll die Gedenkveranstaltung ein Ausdruck von Dankbarkeit, froher Erinnerung und seinem lebenszugewandten Vermächtnis sein.

Chemnitz - Die Theater Chemnitz laden um 16 Uhr in den Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) ein, um dem verstorbenen Hartwig Albiro zu gedenken.

Chemnitz - "Die Eiskönigin 1&2 auf Eis" verzaubert um 17 Uhr in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3).

Chemnitz - Die gesellige Veranstaltung "Austrinken" von den Weinfreunden ist mittlerweile ein festes Ritual. So erwartet Euch auch am heutigen Sonntag im Forsthaus Grüna wieder leckerer Wein, Musik und eine große Portion Gemütlichkeit.

Zwönitz - Auch in Zwönitz wird Tradition großgeschrieben. Daher findet auch in diesem Jahr an Mariä Lichtmess wieder das Lichtfest statt. Dabei wird das Ende der Weihnachtszeit gefeiert.

Um 11 Uhr geht das offizielle Programm in der Innenstadt los. Auf Euch warten kulinarische Leckereien sowie Live-Musik und geöffnete Geschäfte. Um 18 Uhr endet dann die Weihnachtszeit mit dem Ruf des Bürgermeisters.

Das gesamte Programm findet Ihr auf der Seite der Stadt Zwönitz.