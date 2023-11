Chemnitz: Wackelt der Baustart fürs Wasserstoffzentrum?

Chemnitz - Auf dem geplanten Wasserstoff-Campus in der Fraunhofer Straße in Chemnitz sollten 2024 die ersten Gebäude errichtet werden. Doch ein Baustart im Frühjahr wird immer unwahrscheinlicher. Nach der verpassten Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz wäre das ein weiterer Rückschlag.