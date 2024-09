Chemnitzer "Globus"-Belegschaft wehrt sich gegen Schließungspläne

Die Initiatoren möchten in ihrer Online-Aktion zeigen, dass es Menschen gibt, die die Schließung der Globus-Filiale im Neefepark nicht gutheißen.

Die Botschaft der Kampagne des "Globus Team Chemnitz" ist eindeutig: "Wir kämpfen seit eineinhalb Jahren gegen die Baustelle an und geben unser Bestes. Jetzt, anderthalb Monate, bevor die Baustelle wieder geöffnet wird und die Aussichten des Globus sich verbessern, sollen wir aufgeben?"

ver.di-Gewerkschaftssekretärin Andrea Busch (59) findet die Schließung des Standorts ebenfalls unpassend, "weil alles stimmt, was in der Petition steht". Sowohl die Filialleitung als auch das Unternehmen wollten sich am Montag zu der Aktion nicht äußern.