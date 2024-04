Chemnitzer Kaufhof soll geschlossen werden: "Ein schwarzer Tag für unsere Galeria"

Torsten Dunkelmann (50) ist seit 2022 Geschäftsführer der Chemnitzer Kaufhof-Filiale. © Uwe Meinhold

In einer fast zweiseitigen Stellungnahme schreibt Torsten Dunkelmann (50), dass man vonseiten des Insolvenzverwalters die Entscheidung entgegengenommen habe, dass "unsere 'Galeria Kaufhof' in Chemnitz, nicht in das Fortführungsportfolio übernommen wird."

Die Entscheidung sei für die fast 100 Mitarbeiter sowie die Dienstleister, die im Haus tätig sind, aber auch für den Kaufhof-Chef selber, eine traurige und ernüchternde Nachricht. "Wir erleben damit einen schwarzen Tag für unsere Galeria in Chemnitz", so Dunkelmann.

Der Chemnitzer Standort stand in den vergangenen Jahren schon mehrfache zur Diskussion. Besonders die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten die Robustheit sehr beeinträchtigt. Die Chemnitzer hielten aber immer zu ihrem Warenhaus.

Dunkelmann: "Das war immer eine starke Motivation für uns. Im Jahr 2023 konnte unser Warenhaus durch den sehr engagierten Einsatz von Kurt Krieger und seines schlagkräftigen Teams um Andreas Uhlig fortgeführt werden."

Doch seither sei viel passiert, wie die Signa-Insolvenz, die direkte Auswirkungen auf den gesamten Konzern hatte.