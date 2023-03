Große Umbau-Plane für Chemnitzer Galeria-Gebäude: Das sind die Details

Noch eilen Passanten an der Ecke des Kaufhauses vorbei - bald lädt hier ein Straßencafé zum Verweilen. © Maik Börner

Andreas Uhlig (63), Chef des Centermanagements der Unternehmensgruppe Krieger, sprach am gestrigen Dienstag mit TAG24 über Details.



"An den Ecken des Gebäudes, die zum Markt zeigen, ist Gastronomie geplant, auch mit einer großzügigen Außenbewirtschaftung. Dafür wird es zwei neue Eingänge geben. Wenn es gut läuft, können die Chemnitzer hier im Sommer schon draußen sitzen", sagt Uhlig, der das Projekt in seiner Heimatstadt als Herzensangelegenheit bezeichnet.

Auch im Inneren des Hauses stehen umfangreiche Bauarbeiten an: "Die Rolltreppen in den beiden obersten Geschossen werden entfernt. Die brauchen wir nicht mehr, weil dort kein Handel vorgesehen ist", so der Manager.

Ganz oben fallen alle Wände, die den Blick durch die Glasfassade nach draußen versperren.

"Die vierte Etage soll zu einem großen Teil für neue Gastronomie reserviert sein - mit Rundum-Aussicht auf Innenstadt und Zentralhaltestelle. Auch für die dritte Etage gibt es konkrete Verhandlungen, die aber noch nicht abgeschlossen sind."