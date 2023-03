Mit E-Autos in die Zukunft? In Chemnitz liegt die Nachfrage bei null

Chemnitz - Zu den Elektroautos in Chemnitz gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Innungsobermeister Michael Schneider (53) hält ein Ladekabel an einen Renault Zoe. © Kristin Schmidt

Die gute: Hier gibt es, in Relation zur Einwohnerzahl, mehr E-Autos als in Dresden (Anteil: 1,0 Prozent) oder in Deutschland (1,3).

Die schlechte: Der Anteil liegt trotzdem nur bei 1,4 Prozent. "Ein mickriger Wert", sagt Michael Schneider (53), Obermeister der Kfz-Innung Sachsen-West.

Seit Jahren machen Hersteller Werbung für den elektrischen Antrieb, fördert der Staat den Kauf mit Zuschüssen.

Dennoch waren in Chemnitz Ende Januar nur 1710 E-Autos angemeldet - von 124.961 insgesamt. Die meisten E-Autos verkauften VW (336), Renault (304) und Tesla (176). Noch schlimmer sieht es bei Lastern aus. Von 11.448 Trucks fahren 73 elektrisch (0,64 Prozent).

Ein Mangel: In Chemnitz fehlen E-Ladesäulen. Für die 1780 elektrischen Fahrzeuge gibt es stadtweit nur 135 öffentliche Ladepunkte. SPD-Stadtrat Jörg Vieweg (51) hatte den Zustand kürzlich kritisiert: Es gebe zu wenige Ladesäulen, oft an den falschen Stellen und oft zugeparkt.