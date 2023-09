Wirtschaftsjunioren steigen der Chemnitzer Stadthalle aufs Dach

Chemnitzer Wirtschaftsjunioren sind Gastgeber des Bundeskongresses 2025 (v.l.): Max Jankowsky, Kai Winkler, Malte Ziegenhagen, Rico Bach, Ronny Pallasch, Claudia Gränitz-Kleiber und Daniel Tauscher. © Maik Börner

"Hier ist mit dem farbigen Dach ein Kunstwerk entstanden. Das wollen wir mit dem Event verbinden", fügt der Chef des Mittelbacher Reifenservices "Gummistiefel" hinzu.



Der Kongress im Kulturhauptstadtjahr soll denn auch mehr Festival als "einfache Firmenbesichtigungen mit Abendgala" werden: viel Kultur und einige Clubbesuche neben den Diskussionen über Hemmnisse für die Wirtschaft.

In Chemnitz seien dies nicht nur Steuerlast oder Bürokratie-Dschungel: "Ich bin in meiner Firma mit 44 Jahren der Jüngste, bekomme keine Nachwuchskräfte. Außerdem könnten wir in Chemnitz manchmal schneller am Ziel sein, wenn wir alle an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten würden", ergänzt Kai Winkler.