Nach dem Renovieren: Wohin mit Tapete, Farbe & Co. in Chemnitz?

Chemnitz - Die Herbstzeit ist bei vielen Chemnitzern die Zeit, um ihre Wohnung aufzuhübschen. Nach dem Tapezieren oder Streichen fällt allerdings oft viel Müll an und wer vorher schon ausmistet, muss auch diese Sachen entsorgen.

Abfälle, die bei Bautätigkeiten anfallen, gehören auf gar keinen Fall in die Restabfalltonne.

So gehören beispielsweise Tapetenreste, feste Farbreste, Malerkrepp, Abdeckfolien und Co. in den Restabfallbehälter, der so ziemlich vor jedem Haus steht. Leere Farbdosen oder -eimer, Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, Metalle, Naturmaterialien oder Verbundstoffe kommen dagegen in die Gelbe Tonne.

Wie das Chemnitzer Abfallunternehmen ASR in seiner Bürgerinformation schreibt, gibt es für die verschiedenen Abfallarten auch unterschiedliche Entsorgungswege.

Viele Abfälle vom Vorrichten oder Ausmisten werden auf den Chemnitzer Wertstoffhöfen entgegengenommen. © Kristin Schmidt

Es gibt aber auch Problemabfälle wie Altlacke oder Altfarben, Verdünner, Abbeiz- und Holzschutzmittel oder Klebstoffe, die weder in die Mülltonne noch in Sammelbehälter gehören, sondern am Schadstoffmobil abgegeben werden können.

Das Schadstoffmobil steht immer samstags auf einem der fünf Chemnitzer Wertstoffhöfe. Der aktuelle Standort kann online abgerufen werden.

Vor dem Vorrichten steht oft erstmal das Ausmisten. Doch auch da gibt es bei der Entsorgung ein bisschen was zu beachten. Laut ASR gehören Heimtextilien wie Gardinen, Teppiche oder Bettwäsche sowie Bekleidung und Schuhe in die Sammelbehälter für Alttextilien. Geschirr, Gläser, Keramik und kaputte Gebrauchsgegenstände werden im Restabfall entsorgt. Bestecke, Töpfe und Elektrokleingeräte gehören dagegen in die Sammelbehälter für Elektrokleingeräte und Metalle auf den Wertstoffinseln.

Bei Sperrabfall wie Möbeln oder Polstermöbel seid Ihr auf den Wertstoffhöfen an der richtigen Adresse.