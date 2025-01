Kulturhauptstadt-Eröffnung in Chemnitz: Erste Demonstranten laufen durch die City

Am heutigen Samstag findet die große Eröffnungsfeier zur Kulturhauptstadt in Chemnitz. TAG24 tickert zur Großveranstaltung und hält Euch auf dem Laufenden.

Von Pia Lucchesi, Robert Preuße, Sarah Fuchs, Sebastian Gogol, Amelie Fromm

Chemnitz - Endlich ist es so weit! In Chemnitz wird am heutigen Samstag die Europäische Kulturhauptstadt 2025 eröffnet. Wir verraten Euch in unserem Live-Ticker alles, was Ihr rund um den Feiertag wissen müsst.

Die Innenstadt Chemnitzer füllt sich langsam. Immer mehr Besucher strömen zur Eröffnung der Kulturhauptstadt. © Haertelpress Um 14 Uhr ging es los. Herzstück des Programms ist eine von Regisseur und Grimme-Preisträger Lars-Ole Walburg (60) inszenierte Show (Beginn 19 Uhr auf der großen Bühne am Karl-Marx-Monument/Einlass ab 17 Uhr). Seine Botschaft: Künstler zeigen Gesicht für gesellschaftspolitische Veränderungen und gegen Revanchismus, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus. Ebenfalls mit dabei sind Bosse, Paula Carolina, Fritz Kalkbrenner, Dilla, Heavysaurus und ganz viele Chemnitzer. Insgesamt drei Bühnen werden in der Innenstadt mit halbstündlich wechselndem Programm bespielt. Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Chemnitz: Vier Demonstrationen während der KuHa-Eröffnung geplant Danach kann bis in die Nacht hinein getanzt werden beim Open Air Rave (Beginn 20 Uhr) auf dem Neumarkt, in den Chemnitzer Clubs Atomino, Brauclub, Satir, Transit, Weltecho sowie im Opernhaus (Beginn jeweils ab 20 Uhr bei freiem Eintritt). Alle weiteren Informationen findet Ihr unter opening.chemnitz2025.de/de sowie in unserem TAG24-Live-Ticker.

18. Januar, 14.58 Uhr: Spontane Versammlung an der Bahnhofstraße

An der Ecke Bahnhofstraße traf sich eine Gruppierung zu einer spontan angekündigten Versammlung. Jedoch wurde diese durch die Polizei untersagt. Es kam zu Sitzblockaden durch die Teilnehmer.

Sitzblockade an der Ecke zur Bahnhofstraße. © Erik Frank Hoffmann

18. Januar, 14.54 Uhr: Tierischer Spaß auf dem Neumarkt

Törööö! Auch Elefant EWA ist mit am Start: "Sie erhebt ihre Stimme, um vor Gewalt und dem Wiederaufleben von Faschismus und Nationalismus in der Welt zu warnen", so ein Demoteilnehmer. Aus der Skulptur erklingen die typischen Elefantengeräusche.

Elefant EWA wurde auch bereits in der Stadt entdeckt. © Uwe Meinhold

Auf der Bühne am Neumarkt stehen die Heavysaurus auf der Bühne. Die Dino-Metal-Band begeistert besonders die kleinen Gäste.

Der Neumarkt füllt sich immer mehr. © Christian Juppe

18. Januar, 14.49 Uhr: DGB-Demo blockiert die Freien Sachsen

Laut Polizeisrecher Rydzik gibt es bezüglich der Freien Sachsen und der DGB eine "statische" Lage". Die DGB-Demo hindert offenbar die Freien Sachsen am losmarschieren.

Auch die DGB rief für den heutigen Samstag zur Demonstration auf. © Robert Preuße

18. Januar, 14.14 Uhr: Rechtsextreme versammeln sich auf Brückenstraße

Auf der Brückenstraße versammeln sich schwarz gekleidete Rechtsextreme. Laut Polizei sind etwa 300 Demonstranten vor Ort.

Schwarz gekleidete Rechtsextreme versammeln sich auf der Brückenstraße. © Robert Preuße

18. Januar, 14.14 Uhr: Es geht los! Erster Programmpunkt auf dem Neumarkt startet

Der erste Programmpunkt ist gestartet. Alexander Scheer (48) und seine Band sorgen für gute Stimmung.

Großer Andrang an der Bühne auf dem Neumarkt. © Amelie Fromm

18. Januar, 14.12 Uhr: Bislang keine Störungen bei Anreise

Wie die Bundespolizei mitteilt, verlief die Anreise der Touristen bisher ohne Probleme. "Bislang kam es zu keinerlei Störungen", heißt es.

18. Januar, 14 Uhr: Rechtsextreme "Freie Sachsen" demonstrieren auf Brückenstraße

Die rechtsextremen "Freien Sachsen" versammeln sich auf der Brückenstraße. Etwa 100 Meter entfernt steht die Antifa und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Die rechtsextremen "Freien Sachsen" auf der Brückenstraße. © Uwe Meinhold

18. Januar, 13.34 Uhr: Hohes Polizeiaufkommen am Hauptbahnhof, Antifa-Rufe zu hören

Am Chemnitzer Hauptbahnhof sind derzeit zahlreiche Polizeikräfte zu sehen. Erste Demonstranten ziehen Richtung Omnibusbahnhof. Antifa-Rufe sind zu hören.

Am Hauptbahnhof in Chemnitz herrscht derzeit hohes Polizeiaufkommen. © Amelie Fromm

18. Januar, 13.30 Uhr: Erste Demonstranten versammeln sich

Die ersten Demonstranten versammeln sich auf der Brückenstraße. Wie das Rathaus berichtet, soll es am heutigen Samstag vier angemeldete Demos geben.

Die ersten Demonstranten versammelt sich an der Brückenstraße. © Uwe Meinhold

18. Januar, 13.21 Uhr: Immer mehr Besucher strömen in die Innenstadt

Immer mehr Besucher strömen in die Chemnitzer Innenstadt. Die City füllt sich.

Die Chemnitzer Innenstadt füllt sich. © Uwe Meinhold

18. Januar, 12.45 Uhr: Sonderausstellung "Silberglanz & Kumpeltod" vorgestellt

Mit viel Glitzer: Das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (smac) präsentiert die Sonderausstellung "Silberglanz & Kumpeltod", welche noch bis zum 29.06. zu bestaunen sein wird. "Chemnitz sucht den Bergbau-Boy", heißt es in der Vorstellungsrunde.

Das smac stellt die Sonderausstellung "Silberglanz & Kumpeltod" vor. © Uwe Meinhold

18. Januar, 12.30 Uhr: Andrang in Chemnitzer Stadthalle

Die Stadthalle ist gut gefüllt. Seit 11 Uhr findet dort das "Programmschaufenster" statt, wo sich die Projekte zur Kulturhauptstadt vorstellen. Bis 18 Uhr können die Besucher 60 Projekte des KuHa-Programms Kennenlernen. Weiter Infos gibt's >>hier.

Viele Besucher beim "Programmschaufenster" in der Chemnitzer Stadthalle. © Uwe Meinhold

18. Januar, 11.22 Uhr: Claudia Roth begeistert vom Kulturhauptstadt-Programm

Claudia Roth (69, Grüne) sagte auf der Pressekonferenz: "Das kulturelle Herz Europas schlägt heute in Chemnitz und ab 8. Februar in der Partnerkulturhauptstadt Nova Gorica. Ich bin begeistert vom beeindruckenden Programm von Chemnitz und der Region." "Diese KuHa schafft in Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung Zusammenhalt", so die Grünen-Politikerin. Claudia Roth auf TAG24-Nachfrage, welcher Song ihr einfällt, wenn sie an Chemnitz 2025 denkt: "Ton, Steine, Scherben mit 'Schritt für Schritt' ins Paradies'", sagt sie wie aus der Pistole geschossen. Das kommt auch nicht von ungefähr. Sie war von 1982 bis 1985 Managerin der berühmten deutschen Rockband um Rio Reiser.

Claudia Roth (69, Grüne) zeigte sich begeistert vom Kulturhauptstadt-Programm. © Uwe Meinhold

18. Januar, 11.17 Uhr: OB Schulze vor Kulturhauptstadt-Eröffnung: "Heute wird eine neue Seite im Geschichtsbuch unserer Stadt aufgeschlagen"

Die Pressekonferenz zur Kulturhauptstadt-Eröffnung im Carlowitz Congresscenter startet. OB Sven Schulze (53, SPD): "Wir erleben heute Chemnitz mit Stolz und mit einer Vision für die Zukunft. Ich wünsche mir eine lebendige Stadt mit Vielfalt, Miteinander, die die Vergangenheit und die Zukunft widerspiegelt. Heute wird eine neue Seite im Geschichtsbuch unserer Stadt aufgeschlagen." Glenn Micallef (35), EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport sagte: "Heute bin ich sehr stolz, dass sich Chemnitz ab heute in die Reihe der Kulturhauptstädte einreiht."

Im Carlowitz Congresscenter startet die Pressekonferenz zur Kulturhauptstadt-Eröffnung. © Uwe Meinhold

OB Sven Schulze (53, SPD, l.) und Glenn Micallef (35), EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, bei der Pressekonferenz. © Uwe Meinhold

18. Januar, 11 Uhr: Noch viele freie Parkplätze in der City

Im City-Parkhaus Roter Turm sind aktuell noch viele freie Parkplätze vorhanden.

Im City-Parkhaus Roter Turm sind noch viele Plätze frei. © Uwe Meinhold

18. Januar, 10.50 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm in der Chemnitzer Innenstadt

Die Ruhe vor dem Sturm: Noch ist in der Chemnitzer Innenstadt wenig los. Das soll sich in den nächsten Stunden ändern. Auch das Wetter spielt zur großen Sause mit: "Heute viel Sonnenschein bei Temperaturen bis zu fünf Grad Celsius", teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Nur abends könnte es ein wenig frostig werden.

Die letzten Vorbereitungen wie hier an der Bühne am Neumarkt laufen. © Sebastian Gogol

Auch an der Kulturenküche im Chemnitzer Rosenhof ist es noch ruhig. © Uwe Meinhold

Die Bühne am Nischel: Hier soll 19 Uhr die große Eröffnungs-Party starten. © Sebastian Gogol

Auch Bosse gehört zum Eröffnungsprogramm am heutigen Samstag. © Steffen Füssel

Chemnitz erwartet allein an diesem Wochenende rund 100.000 Besucher. © Haertelpress

18. Januar, 10.43 Uhr: Zusätzliche Fahrten im Regional- und Nahverkehr