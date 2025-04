24.04.2025 16:41 1.023 Mega-Marathon durch Chemnitz: Hier wird's im Mai richtig eng

Am 18. Mai findet in Chemnitz der Europäische Kulturhauptstadt-Marathon statt. In der City kommt es daher zu zahlreichen Einschränkungen.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Es wird sportlich, es wird laut – und ja, es wird auch eng. Wenn am 18. Mai der Europäische Kulturhauptstadt-Marathon zusammen mit dem 50. Sparkassen-Marathon die Stadt erobert, verwandelt sich die Chemnitzer Innenstadt in ein gigantisches Sport- und Kulturfestival. Doch damit alles rund läuft, sind in der City massive Maßnahmen nötig. Einschränkungen inklusive. Stellten den großen Chemnitz-Marathon vor: (v.l.n.r.) Michael Rieß (Die Sportmacher), Sparkassen Vorstand Michael Kreuzkamp, OB Sven Schulze (53, SPD) und Stefan Schmidtke (Kulturhauptstadt-Chef). © Uwe Meinhold "So ein Großevent bleibt natürlich nicht unbemerkt", so OB Sven Schulze (53, SPD). "Ich bitte alle Chemnitzer um Verständnis – an diesem Tag gehört die Stadt den Läufern." Die Marathonstrecke zieht sich vom Küchwald bis in den Stadtpark, größtenteils über öffentliche Straßen. Zwischen 8 und 16 Uhr ist dort kein Durchkommen mit dem Auto. Parken? Ebenfalls tabu – entlang der gesamten Strecke gilt ein strenges Halte- und Parkverbot. Michael Rieß, Geschäftsführer der Sportmacher GmbH, kennt sich aus mit Großevents. Er organisiert auch den beliebten Firmenlauf in der Stadt – und wurde von der Sparkasse extra ins Boot geholt. Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Neue Events zur Kulturhauptstadt bekannt und VW wird trotz Krise KuHa-Hauptsponsor "Alle Anwohner werden frühzeitig per Infobrief über Sperrzeiten und Umleitungen informiert", versichert er. Entlang der Strecke soll es auch Schleusen geben, um beispielsweise Pflegediensten ein Durchkommen zu ermöglichen. Besonders betroffen: die Annaberger Straße, Theaterstraße, Straße der Nationen und die Hartmannstraße – die Hauptschlagadern der Stadt. Die komplette Route findet Ihr >>hier. Für die Erstplatzierten gibt's einen Nischel als Pokal. © Uwe Meinhold Der Europäische Kulturhauptstadt-Marathon findet am 18. Mai in Chemnitz statt. © 123RF/ogonekipit Auch Einschränkungen bei der Parkeisenbahn: Sparkasse springt ein Die Parkeisenbahn wird am 18. Mai fahren - die Sparkasse übernimmt die Kosten. © Uwe Meinhold Auch beim ÖPNV gibt's Einschränkungen: Die Zenti wird nicht angefahren. Die CVAG richtet Umleitungen und Ersatzhaltestellen ein. Sogar die Parkeisenbahn im Küchwald muss ihre Fahrten vorübergehend stoppen – sehr zum Ärger der Interessengemeinschaft Küchwald. Doch jetzt die Wende: Nach Gesprächen gibt es ein versöhnliches Signal. Sparkassen-Sprecher Sven Mücklich: "Eine Lok wird bis zur Laufstrecke fahren – und dort gemeinsam mit den Besuchern die Sportler anfeuern." Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Dieser Ikarus-Bus tourt bald durch Chemnitz: Das steckt dahinter Als Highlight plant man sogar Sonderfahrten. Die Sparkasse übernimmt die Kosten – zusammen mit starken Partnern und Sponsoren. Der Preis für das Mega-Event? Ein dicker sechsstelliger Betrag, verrät Sparkassen-Vorstand Michael Kreuzkamp (55), der von der Sparkasse und Partnern übernommen wird.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, 123rf/ogonekipit