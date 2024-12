Autor kündigt Tournee 2025 an: "Bedienungsanleitung" für die Kulturhauptstadt

Chemnitz - Mit seiner "Bedienungsanleitung" für die Kulturhauptstadt will der Chemnitzer Autor Stefan Tschök (67) 2025 auf Tournee durch die Region gehen und alle 38 Orte entlang des Skulpturenpfads "Purple Path" besuchen.

Der langjährige Sprecher der Chemnitzer Verkehrs-AG hatte die Bewerbung zur Kulturhauptstadt von Anfang an begleitet und dazu im Buch "Was? Chemnitz?!" über "Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt" geschrieben.

Unter dem Motto "Und was haben wir davon?" sollen an jeder Station Kulturschaffende und auch das Publikum zu Wort kommen.

Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe am Montag, 17 Uhr, im Stefan-Heym-Forum im Tietz plaudert Moderatorin Conny Hartmann (45) mit. Die zweite Gesprächsrunde findet am 14. Januar in Marienberg statt.