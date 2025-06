Neue Chemnitz-Briefmarke: KuHa-Eröffnung klebt auf PostModern-Briefen

Nicole Keßler (l.) und Ricarda Marx von PostModern präsentierten das Motiv der neuen Sonderbriefmarke "Chemnitz 2025". © Chemnitz 2025

"Die Sonderbriefmarke ist eine schöne Möglichkeit, dieses historische Ereignis auf stilvolle Weise weiterzutragen, sagt Torsten Müller vom Postdienstleister PostModern, der die Marke auf den Markt gebracht hat.

Auch KuHa-Geschäftsführerin Andrea Pier (54) ist erfreut: "Mit dieser Briefmarke geht die Botschaft von Chemnitz 2025 in die Welt hinaus."

Die KuHa-Briefmarke gibt es unter shop.post-modern.de sowie in allen Service-Punkten des Unternehmens, beispielsweise in der Agricola & Humboldt Buchhandlung, Am Rathaus 8 in Chemnitz.