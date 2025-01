Heute wird Sachsens erste Europäische Kulturhauptstadt eröffnet

Chemnitz - Auf nach Chemnitz ! Mit einer großen Party beginnt am heutigen Samstag offiziell das Europäische Kulturhauptstadtjahr in der Stadt.

Bosse, Paula Carolina, Fritz Kalkbrenner, Dilla, Heavysaurus und ganz viele Chemnitzer gestalten heute das Eröffnungsprogramm. In der Innenstadt gibt es drei Bühnen mit halbstündlich wechselndem Programm.

Im Fokus stehen dabei neben Industriekultur, Jugendstil, Ostmoderne, Kunst auch Handwerk, Garagen und gelebte Nachbarschaft. Lasst Euch sich mitreißen! So habt Ihr Chemnitz und sein Umland noch nie gesehen und erlebt.

Unter dem Motto "C_The Unseen" (zu deutsch: C_Das Ungesehene) will die sächsische Industriestadt Menschen aus aller Welt anlocken und überraschen.

Villa Esche (Parkstr. 58 09120 Chemnitz): Henry van de Velde schuf in Chemnitz zwei Villen, einen Tennisclub und Interieurs. Das Museum in der Villa Esche dokumentiert die Entwicklung des Architekten - vom Jugendstil zum Modernismus.

St. Wolfgangskirche (Kirchgasse 7, 08289 Schneeberg): Die spätgotische Kirche St. Wolfgang besitzt einen Cranach-Altar und vor ihrer Tür jetzt eine Bronze-Skulptur von Sean Scully. "Coin Stack 2" besteht aus 40 übereinander gestapelten Scheiben, die an Münzen erinnern.

Museum für sächsische Fahrzeuge (Zwickauer Str. 77, 09112 Chemnitz): In einer der ältesten Hochgaragen Deutschlands stehen über 150 Automobile, Motor- und Fahrräder sowie die Kunst-Installation "Ersatzteillager" von Martin Maleschka.

Im August findet ein 48-Stunden-Kochmarathon statt. (Symbolbild) © 123RF/H.Leitner

Chemnitz lädt als Kulturhauptstadt alle zum Mitmachen ein. Ob lesen, kochen oder kreativ sein: Wir geben Euch fünf Tipps für eine aktive Beteiligung.

48 Stunden Kochmarathon: Ein Wochenende lang wird quer durch Europa gekocht und geschlemmt (15.-17.8. in Neukirchen).

Strickfestival "Loop": Wo einst Textilgeschichte geschrieben wurde, treffen sich Kreative zu Handarbeiten (22.-24.8. in Limbach-Oberfrohna).

Miriquidi - Kids in the Forest: Naturnahe Kindercamps, die von den Erfindern der Vero-Spielzeugmacher inspiriert wurden (2.-5.7. und 9.-11.7. in Seiffen).

Leselust goes Europe: Literarische Veranstaltungen ergründen, wie die Themen Bergbau, Sozialismus und Migration über Grenzen hinweg Menschen prägen (1.3.-21.3. an verschiedenen Orten in der Region, Polen und Tschechien).

Kunstmacherei: Beim Upcycling entstehen aus alten Sachen neue Dinge. Workshops erklären, wie das gehen kann (31.3.-6.4. Lößnitz, #DieMacherei, offener Treff immer freitags ab 18 Uhr; Marktplatz 6.)