28.01.2025 17:05 1.010 Kulinarisches Programm zur Kulturhauptstadt: In diesem alten Autohaus wird nun gekocht

Am Samstag wird in Neukirchen ein neues Kulturhauptstadtprojekt eröffnet. Im "WIRtshaus für alle" ist für jeden was dabei.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Neukirchen - Am Samstag wird im Erzgebirge ein weiteres Kulturhauptstadt-Angebot eröffnet. Im "WIRtshaus für alle" wird von "Machern" für "Macher" gekocht. © NETZ-Werk Neukirchen/Anne-Katrin Fiß Der Makerhub "NETZ-Werk" in Neukirchen wird offiziell eingeweiht. Doch was ist das überhaupt? "Ich würde 'Makerhub' als 'Macher-Ort' übersetzen. Unseren in Neukirchen nennen wir auch das 'WIRtshaus für alle'", erklärt die Neukirchnerin Susann Bretschneider (33) vom Projektteam. Die sogenannten Makerhubs sind Teil des KuHa-Hauptprojekts "Makers, Business & Arts". Sie sollen zu Orten werden, an denen Workshops zu verschiedenen Themen stattfinden können. "Bei uns liegt der Fokus auf der Kulinarik", so Bretschneider.

Dafür wurde ein ehemaliges Autohaus umgebaut. Hauptattraktion ist dort nun eine große Event-Küche mit drei Kochplätzen. 30 bis 40 Personen finden hier Platz. "Außerdem gibt es Ausstattung und Sitzplätze für bis zu 80 Personen." Auch der Neukircher Bürgermeister schwingt den Kochlöffel Die Küche ist Teil eines Kulturhauptstadtprojektes. © Daniel Dost Zumindest in diesem Jahr soll die XXL-Küche erst mal nur für öffentliche Veranstaltungen der KuHa zur Verfügung stehen. "Wir überlegen aber perspektivisch, wie die Küche auch nach dem Jahr genutzt werden kann." Highlight wird der 48-Stunden-Kochmarathon vom 15. bis 17. August sein, bei dem die regionale Küche durch europäische Köche neu interpretiert wird. Die Eröffnung am Samstag beginnt 15 Uhr. Es gibt ein Winterdorf, regionale Köstlichkeiten, Live-Musik und ein Koch-Event mit dem Bürgermeister. Weitere Informationen findet Ihr unter: netzwerk-neukirchen.de.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Dost, NETZ-Werk Neukirchen/Anne-Katrin Fiß