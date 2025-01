Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz: Dieses Fazit zieht die Polizei nach der Eröffnung

Chemnitz - Insgesamt rund 1000 Einsatzkräfte waren am heutigen Samstag im Rahmen der Eröffnungsfeier zur Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz und den angemeldeten Demonstrationen im Einsatz. Doch wie verlief der Tag für die Polizisten?

Ein 15-jähriger Deutscher, der ebenfalls an dieser Demonstration teilnahm, muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er steht im Verdacht, Pyrotechnik auf einen Polizeibeamten geworfen zu haben. Der 28-jährige Polizist erlitt ein Knalltrauma.

Gegen eine 36-jährige Deutsche, die an der Demonstration der Freien Sachsen teilgenommen hatte, wurde Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. Sie hatte eine verfassungsfeindliche Parole geäußert, teilte die Polizei mit.

Die Polizei vermeldete, dass es im Zusammenhang mit den Veranstaltungen in der Innenstadt zu keinen Störungen kam. "Ein polizeiliches Einschreiten war nicht vonnöten", teilte die Polizei am Abend mit.

Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Chemnitz wurden am heutigen Samstag von der sächsischen Polizei sowie von Kollegen aus Brandenburg , Thüringen und Tschechien unterstützt.

Doch für die Polizei ist der Einsatz noch nicht vorbei. Er wird bis in die Nacht weitergeführt, um den Besuchern der Kulturhauptstadt auch weiterhin Ordnung und Sicherheit gewährleisten zu können.

Des Weiteren wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Am Vormittag war telefonisch eine Drohung gegen die Stadthalle eingegangen. Eine Ernsthaftigkeit war dabei jedoch nicht gegeben.

Am Samstag fanden in Chemnitz auch mehrere Gegendemonstrationen statt. © Robert Preuße

Gegen 14.10 Uhr traf sich die angezeigte Versammlung der Freien Sachsen in der Brückenstraße/Straße der Nationen. In der Spitze nahmen an dieser Kundgebung etwa 400 Personen teil.

Kurz zuvor traf sich eine Gegenversammlung unter dem Motto "Für ein demokratisches Europa! Für ein demokratisches Chemnitz!" am Stefan-Heym-Platz. Etwa 1000 Personen schlossen sich der Gegendemo an. Gegen 14.30 Uhr blockierten die Teilnehmer die Brückenstraße und damit die Aufzugsstrecke der Freien Sachsen.

Weitere Gegenproteste trafen sich um 14.50 Uhr am Brühl/Georgestraße und kurz vor 15 Uhr an der Augustusburger Straße/Bahnhofstraße.

Aufgrund der Blockierung der Aufzugsstrecke wurde der Weg für die Freien Sachsen geändert. Die Demonstranten setzten sich gegen 15.30 Uhr über die Straße der Nationen in Bewegung. Dabei wurde Pyrotechnik gezündet und ausländerfeindliche Gesänge angestimmt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Volksverhetzung.

Gegen 16 Uhr versuchten Teilnehmer der Gegendemos auf die Aufzugsstrecke zu gelangen. Anweisungen der Einsatzkräfte wurde nicht Folge geleistet, sodass die Beamten an einigen Stellen unmittelbaren Zwang anwenden mussten.

Im Bereich Bahnhofstraße/Moritzhof beendete der Versammlungsleiter seine Demonstration vorzeitig um 17.20 Uhr. Der Gegenprotest unter dem Motto "C The Unseen - Rechte Kontinuitäten in Chemnitz" endete gegen 17.45 Uhr.