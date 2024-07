CVAG zieht um: Mobilitätszentrum zwei Wochen geschlossen

Am 18. Juli eröffnet die CVAG ihr neues Service-Center im Tietz. © Kristin Schmidt

Ab dem 19. Juli geht der Betrieb unter dem neuen Namen "Service-Center" zu den regulären Öffnungszeiten am neuen Standort weiter. Dieser ist nur etwa 100 Meter vom alten Beratungsort entfernt - direkt am Bahnsteig 1 der Zentralhaltestelle.

"Der neue Standort bietet viele Vorteile. An der Zentralhaltestelle bleibt das neue Service-Center zentral gelegen und somit sehr gut erreichbar", sagt Jens Meiwald, Vorstand der CVAG.

"Hier bedienen wir unsere Fahrgäste nicht nur in einem großen Raum, sondern stehen Ihnen thematisch in zwei getrennten Räumen zur Verfügung. Somit bieten wir unserer Kundschaft einen modernen, hohen Service-Komfort", so Meiwald weiter.

Am 18. Juli, 15 Uhr, wird der neue Standort mit einer kleinen Feier für die Fahrgäste offiziell eröffnet.