Diese Neuerung gibt es jetzt an Chemnitzer Haltestellen

Chemnitz - Die Abfahrtszeiten in Echtzeit - das versprechen die neuen Anzeigetafeln der CVAG .

Abfahrtszeiten werden jetzt an 33 Haltestellen in Echtzeit angegeben. © Kristin Schmidt

Dies teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Montagnachmittag. "Bislang erfolgte die Darstellung von deren Abfahrtszeiten in Sollzeit", so der Pressesprecher Falk Ester.

Insgesamt gibt es an Chemnitzer Haltestellen über 300 Fahrgastinformationsanzeigen. Von ihnen lieferten 33 Tafeln die Abfahrtszeit dynamisch und in Sollzeit. Nun erhalten die Fahrgäste die Informationen in Echtzeit.

Dahinter steckt das sogenannte ITCS (Intermodal Transport Control System), deutsch: rechnergestütztes Betriebsleitsystem), das in Chemnitz bereits seit 2018 schrittweise eingeführt wird. Neben der Echtzeitauskunft für 1000 Busse der VMS-Partnerunternehmen ist das ITCS auch Grundlage für das bargeldlose Bezahlen der Fahrkarten in den Bussen.