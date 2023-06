Hitze im Bus: Darum bekommt die CVAG die Fahrzeuge nicht wirklich kühl

Im Sommer ist es in den CVAG-Bussen oft ziemlich warm. Doch woran liegt das? Das Verkehrsunternehmen klärt auf.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Bei sommerlicher Hitze drehen viele die Klimaanlage im Auto auf unter 20 Grad Celsius. In den Bussen der CVAG hingegen ist das nicht der Fall - Fahrgäste in Chemnitz sitzen oft schwitzend auf den Sitzen. Doch warum ist das so?

In den CVAG-Bussen ist es im Hochsommer oft unangenehm warm. © Kristin Schmidt Gleich vorab: Die Busse der CVAG sind alle mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Der Busfahrer kann diese allerdings nicht steuern - die Temperatur liegt konstant bei 24 Grad. Oftmals ist es aber deutlich wärmer in den Bussen. Woran liegt das? Laut dem Verkehrsunternehmen hängt das mit den vielen Türöffnungen zusammen. Dadurch strömt warme Luft in den Innenraum des Fahrzeugs. "Der erste Reflex ist dann häufig der Griff zum Fenster - allerdings würde dies, sofern man ein Fenster öffnen kann, nur dazu führen, dass noch mehr warme Luft einströmt", so das Verkehrsunternehmen. Und: Die Busse haben große Fensterflächen, die das Fahrzeug zusätzlich aufheizen. Chemnitzer Verkehrs-AG Chemnitz: CVAG-Mobilitätszentrum zieht um Konkret heißt das: Die gewünschte Zieltemperatur von 24 Grad ist bei starker Hitze oftmals nicht zu erreichen. Außerdem funktioniere die Klimaanlage in Bussen etwas anders als im Auto, erklärt die CVAG. "Die kühle Luft wird über Düsen und Luftschlitze an den Scheiben verteilt. Daher ist eine direkte Luftzufuhr, bei der man die kühle Luft in gewünschter Stärke und an gezielte Stellen pusten kann, im Bus nicht möglich."

Bei heißen Temperaturen wie 36 Grad im Freien sind die Busse in Chemnitz oftmals nicht wirklich kühl. © Ralph Kunz

CVAG rät: Viel trinken und Personen, die Probleme mit der Hitze haben, einen Platz anbieten