ÖPNV-Streik in Chemnitz: Morgen stehen Straßenbahnen und Busse still

Chemnitz - Wer am morgigen Freitag in Chemnitz mit Bussen und Straßenbahnen fahren möchte, schaut in die Röhre! Grund dafür ist der ÖPNV-Streik, der auch die CVAG betrifft.

In dieser Zeit kommt es "zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen im Linienverkehr", so das Unternehmen. Konkret heißt das: Alle Straßenbahnlinien (2, 3, 4, 5) werden voraussichtlich nicht bedient.

Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, beginnt der Streik in der Nacht auf Freitag (0 Uhr), endet voraussichtlich am Samstagmorgen, ebenfalls um 4 Uhr.

Die Gewerkschaft ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen für ÖPNV-Mitarbeiter. © Kristin Schmidt

Nicht nur in Chemnitz, auch in vielen anderen Städten wird am morgigen Freitag im kommunalen Nahverkehr gestreikt. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. In allen Bundesländern seien die Tarifverhandlungen gescheitert, weswegen nun Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden soll.

Konkret fordert die Gewerkschaft bessere Arbeitsbedingungen. Gerade im Hinblick auf den Personalmangel im ÖPNV müssten die Jobs attraktiver werden.

"In allen Tarifbereichen fallen täglich Busse und Bahnen aus, weil es nicht genug Personal gibt. Es muss dringend etwas geschehen, damit die Beschäftigten entlastet werden", so Christine Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende.

Behle betonte, dass sie es bedauere, dass der Streik die Fahrgäste treffe. Jedoch sei der Arbeitskampf frühzeitig angekündigt worden, sodass sich alle ÖPNV-Kunden darauf einstellen könnten.