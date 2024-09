Chemnitz: Imbiss-Besitzer geschlagen und mit Glasflasche attackiert

Chemnitz - Ärger in einem Imbiss in der Chemnitzer Innenstadt ! Zwei Männer (21, 24) attackierten den Besitzer mit einer Glasflasche. Nun ermittelt die Polizei gegen die zwei Aggro-Gäste.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei Männer (21, 24), die einen Imbiss-Besitzer in Chemnitz angegriffen haben. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Das Ganze spielte sich in der Nacht auf Freitag, gegen 1.30 Uhr, in einem Imbiss in der Brückenstraße ab. Zunächst war es zu einem Zoff zwischen den zwei Männern und dem Betreiber (45) gekommen.

Dann ging es zur Sache! "Das Duo schlug gemeinschaftlich auf den 45-Jährigen ein. In der Folge entnahm einer der beiden Männer eine leere Glasflasche aus einem dort befindlichen Kasten und schlug damit den 45-Jährigen", so eine Polizeisprecherin.



Dabei verletzte sich der Imbiss-Chef an der Hand. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten zunächst.

Kurze Zeit später konnte die Polizei die beiden Männer in der Straße der Nationen schnappen.