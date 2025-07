Senior in Chemnitz nach Geldabheben überfallen: Tatverdächtige ermittelt

Chemnitz - Bei einem versuchten Raub in Chemnitz ist ein Rentner (86) verletzt worden. Nun hat die Polizei die Tatverdächtigen ermittelt.

Nach dem versuchten Raub konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Der 86-Jährige hob am 3. Mai in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße 1000 Euro ab.

Dabei beobachteten ihn drei Männer (18, 25, 35). Das bekam der Senior jedoch nicht mit.

Der Rentner fuhr dann mit einem Bus heim ins Yorckgebiet. Die Täter folgten ihm unbemerkt bis zu seiner Haustür in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

"Dort wurde er, so das Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, vom 18-Jährigen bedrängt. Der Tatverdächtige versuchte, dem 86-Jährigen die Geldbörse zu entreißen, während die mutmaßlichen Komplizen die Tat 'Schmiere stehend' beobachteten", teilte die Polizei mit.

Der Senior stürzte, wehrte sich aber nach Leibeskräften und schrie laut um Hilfe. Er wurde leicht verletzt, die drei Täter flüchteten ohne Beute.