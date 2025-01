Angst im Chemnitzer Hauptbahnhof: Messer-Mann bedroht Fahrgäste!

Chemnitz - Schock im Chemnitzer Hauptbahnhof ! Ein Mann (54) rannte am Montagabend auf Fahrgäste zu und bedrohte diese mit einem Messer. Die Bundespolizei schnappte den 54-Jährigen, ließ ihn wenig später allerdings wieder laufen.

Im Chemnitzer Hauptbahnhof wurden am Montagabend mehrere Fahrgäste von einem Messer-Mann (54) bedroht. © Uwe Meinhold

Gegen 21.35 Uhr informierte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn (DB) die Bundespolizei: Ein aggressiver Mann sei im Hauptbahnhof unterwegs - er würde mit einem Messer auf Passanten zurennen und diese bedrohen.

Schnell rückte die Bundespolizei in die Bahnhofshalle, von dem Aggro-Mann fehlte allerdings vorerst jede Spur. Nach einigen Befragungen konnten die Beamten den 54-Jährigen allerdings am Hauptausgang schnappen.

"Das Messer hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Er gab jedoch an, dieses auf einer

Sitzbank in der Haupthalle abgelegt zu haben, wo es wenig später durch die Streife aufgefunden und sichergestellt werden konnte", so ein Sprecher der Bundespolizei.



Der völlig betrunkene Russe wurde anschließend auf die Polizeistelle gebracht. Dort kam heraus, dass er sich eigentlich gar nicht im Hauptbahnhof aufhalten durfte - die DB hatte ihm Hausverbot gegeben.