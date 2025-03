01.03.2025 09:01 1.668 Auto auf Chemnitzer Sonnenberg geklaut: Tatverdächtige in Dresden gefasst

Die Polizei konnte am Freitag nach dem Diebstahl eines Mercedes Sprinters in Chemnitz zwei Tatverdächtige in Dresden festnehmen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach dem Diebstahl eines Mercedes Sprinters in Chemnitz konnte die Polizei am Freitag zwei Tatverdächtige in Dresden festnehmen. Die Chemnitzer Kripo ermittelt gemeinsam mit der Polizeidirektion Dresden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Am Donnerstag wurde das Verschwinden des in der Regensburger Straße abgestellten Fahrzeugs im Wert von über 50.000 Euro angezeigt. Offenbar hatten es Diebe in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf dem Sonnenberg gestohlen. "Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der gestohlene Mercedes im Dresdner Stadtteil Gorbitz festgestellt werden. Einsatzkräfte nahmen in dem Zusammenhang zwei Tatverdächtige (31, 43) vorläufig fest", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Einbrecher auf Beutezug in Chemnitzer City: Mehrere Büros aufgebrochen! Die beiden Ukrainer sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Weiterer Mercedes Sprinter in Dresden entdeckt Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt zusammen mit der Polizeidirektion Dresden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Dabei werden auch Zusammenhänge mit weiteren Straftaten geprüft. In der vergangenen Woche verschwand in Chemnitz-Kappel ein in der Straße Usti nad Labem abgestellter Mercedes Sprinter. Da das Fahrzeug über ein Ortungsgerät verfügte, konnten der Polizei die Standortdaten in Dresden übermittelt werden. Das Fahrzeug wurde daraufhin in der Kirschenstraße - ebenfalls im Stadtteil Gorbitz - gefunden.

