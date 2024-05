"Zu laut, zu tief": Polizei filzt Tuning-Autos in Chemnitz

Chemnitz - Unüberhörbar: Rund 1500 Besucher kamen am gestrigen Sonntag mit 600 Fahrzeugen zum Tuning-Treffen der "FordSociety" auf den Parkplatz am Vita-Center in Chemnitz. Unübersehbar: Auch die Polizei war mit zehn Beamten vor Ort, fand mehrere illegale Fahrzeuge.