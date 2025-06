Falscher Bankmitarbeiter zockt Senioren 70.000 Euro ab - Betrüger in U-Haft

Chemnitz - Ein 36-Jähriger soll im März dieses Jahres über 70.000 Euro von mehreren Senioren aus Chemnitz und Umgebung ergaunert haben. Dabei gab er sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Alles in Kürze

Die Polizei stellte den Tatverdächtigen (36). Er sitzt in U-Haft. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

So rief der mutmaßliche Täter am 17. März 2025 einen 98-Jährigen aus Chemnitz-Grüna an. Er stellte sich als Mitarbeiter seiner Bank vor, erzählte, dass es angeblich Unregelmäßigkeiten auf dem Konto des Seniors gebe und dieses daher gesperrt werden müsse.

Im Verlauf des Gesprächs entlockte er dem Mann sensible Daten, darunter auch die PIN.

Zudem absolut dreist: Der 36-Jährige schickte einen Komplizen, der sich als Polizist ausgab und die EC-Karte des Rentners mitnahm.

Außerdem redeten die Gauner dem Rentner ein, bei seinem Bargeld handle es sich um Falschgeld. So kassierten sie mehrere Tausend Euro.