25.01.2025 10:50 3.318 Bar-Besucher in Chemnitz attackiert: Ermittlungen gegen Rechtsextreme

In der Zöllnerstraße in Chemnitz sind am Freitagabend zwanzig Personen auf zwei Gäste einer Bar losgegangen.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - In Chemnitz sind am Freitagabend zwanzig Personen auf zwei Gäste einer Bar losgegangen. In Chemnitz verhinderte die Polizei einen gewaltsamen Übergriff in der Zöllnerstraße. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Kurz vor 22 Uhr gingen etwa 20 Personen zu einer Bar in der Zöllnerstraße. In der Nähe beobachteten Polizisten, wie diese Personen plötzlich auf die Gäste zurannten, um diese anzugreifen. "Die Einsatzkräfte schalteten an ihrem Fahrzeug Blaulicht und Sondersignal ein, sodass die Angreifer sofort von zwei attackierten Gästen (beide m/25) abließen und flüchteten", teilte die Polizei weiter mit. Chemnitz Crime Alkohol in Chemnitzer REWE-Markt gestohlen: Mann landet im Knast! Ein 25-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Polizisten konnten einen 17-Jährigen stellen und am Boden fixieren. Außerdem konnten sechs weitere mutmaßlich Tatbeteiligte im Alter von 15 bis 20 Jahren gefasst werden. Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt Alle sieben Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die sechs Jugendlichen und der Heranwachsende wurden noch in der Nacht zu Samstag aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen des Dezernats Staatsschutz der Kriminalpolizei laufen. "Die deutschen Tatverdächtigen sind dem rechts motivierten Spektrum zuzuordnen", heißt es am Samstagmorgen abschließend von der Polizei.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa