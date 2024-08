11.08.2024 15:39 1.860 Betrunkener mit Gewehr und Messer in Schloßchemnitz unterwegs

In der Leipziger Straße in Chemnitz kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann soll dort mit einer Waffe unterwegs gewesen sein.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Polizeieinsatz am späten Samstagabend in Schloßchemnitz! Ein Zeuge rief die Polizei am Samstagabend in die Leipziger Straße. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Gegen 23.10 Uhr wurde die Polizei nach einem Zeugenhinweis in die Leipziger Straße gerufen. Dort war ein Mann mit einem nicht angeleinten Hund unterwegs und hatte dabei offenbar vor einem Wohnhaus mit einem Gewehr hantiert. Einsatzkräfte kontrollierten den betrunkenen Mann. Chemnitz Crime Erneute Schmierattacke auf Chemnitzer Kunstwerk "Dabei konnten die Polizisten das Gewehr, welches neben dem Mann (25) an einer angrenzenden Hecke lehnte, sicherstellen. Zudem hatte der 25-Jährige ein Messer in seiner Hosentasche. Im Zuge von Umfeldbefragungen mit Anwohnern stellte sich weiterhin heraus, dass der 25-Jährige (deutscher Staatsbürger) vor Eintreffen der Polizisten eine Tür des Mehrfamilienhauses beschädigt haben soll", teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann bekam Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen des Führens einer Anscheinwaffe und Verstoßes gegen die Anleinplicht. Außerdem wurde er einige Stunden in Gewahrsam genommen, da er sich während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv verhielt. Verletzt wurde niemand.

