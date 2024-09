10.09.2024 12:19 614 Brutale Tat in Chemnitz: Mann stirbt an schweren Verletzungen

Am Dienstag wurde ein schwer verletzter Mann in einer Wohnung in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Chemnitz aufgefunden.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Diese brutale Tat schockiert: Ein Mann wurde schwer verletzt in einer Wohnung im Chemnitzer Lutherviertel gefunden. Er verstarb wenig später an seinen Verletzungen. Im Chemnitzer Lutherviertel wurde in der Nacht ein schwer verletzter Mann gefunden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Die Polizei bestätigte gegenüber TAG24 am Dienstag den Tod des 44-Jährigen. Die Kriminalpolizeiteilte mit, dass Einsatzkräfte ihn in der Nacht schwer verletzt in einer Wohnung an der Carl-von-Ossietzky-Straße aufgefunden hätten. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen und einer Not-Operation sei er schließlich im Krankenhaus verstorben. Aktuell verdächtigen die Beamten wohl eine 47-jährige Frau, den Mann lebensgefährlich verletzt zu haben. Zuvor soll es einen Streit zwischen ihnen gegeben haben. Die genaue Todesursache sei bisher jedoch ungeklärt. Momentan ist die Polizei noch am Tatort und ermittelt.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa