Berliner U-Bahn-Killer stach auch in Chemnitz zu

Chemnitz/Berlin - Dieser Fall erschütterte vergangenes Wochenende ganz Deutschland: In einer U-Bahn (Linie 12) in Berlin-Charlottenburg wurde der Fitnesstrainer Steve H. (†29) nach einem Streit von einem syrischen Asylbewerber (†43) mit einem Küchenmesser niedergestochen. Der Vater eines kleinen Kindes starb an seinen schweren Verletzungen. Jetzt wurde bekannt: Der Täter Shadi S. hält die deutsche Justiz seit Jahren auf Trab. 2021 stach er schon einmal zu - in Chemnitz, auf seine eigene Schwester.