Chemnitz: Busfahrer will Streit schlichten und wird ins Gesicht geschlagen

Chemnitz - Er wollte den Streit schichten - und wurde selbst Opfer: Ein Busfahrer (47) wurde am gestrigen Donnerstagabend in Chemnitz ins Gesicht geschlagen!

Ein Mann (38) schlug einem Busfahrer (47) am gestrigen Donnerstag in Chemnitz ins Gesicht. Dabei wollte der 47-Jährige nur einen Streit schlichten. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/unitypix

Das Ganze spielte sich gegen 20 Uhr an einer Haltestelle am Chemnitz-Center in der Ringstraße ab. Ein Mann (38) und eine Frau (44) waren mit einem anderen Mann in Streit geraten.

Dieser wollte der Situation aus dem Weg gehen und stieg in einen Bus. Der Busfahrer wurde auf die Situation aufmerksam, griff ein und wurde daraufhin von dem 38-Jährigen ins Gesicht geschlagen.