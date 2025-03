Chemnitz: Einbrüche in Geschäfte auf dem Kaßberg und Wohnung in Altendorf

In Chemnitz gab es am Mittwoch Einbrüche in zwei Geschäfte auf dem Kaßberg. In Altendorf wurden aus einer Wohnung Schmuck und Bargeld gestohlen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz gab es Einbrüche in zwei Geschäfte auf dem Kaßberg und auch in eine Wohnung in Altendorf. Geklaut wurden unter anderem Schmuck, Bargeld und Arbeitsgeräte.

Auf dem Kaßberg gab es Einbrüche in zwei Geschäfte, die nur wenige hundert Meter entfernt voneinander sind. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann Bislang unbekannte Täter sind auf dem Kaßberg in zwei Geschäfte eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Dienstagabend, 18.45 Uhr und Mittwochmorgen, 8.45 Uhr. "In der Weststraße hebelten die Täter eine Nebentür auf und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Aus diesem wurden eine geringe dreistellige Summe Bargeld, mehrere Schlüssel sowie Arbeitsmaterialien entwendet. Derzeit liegen keine Angaben zu Stehl- oder Sachschaden vor", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Chemnitz Crime Jesus-Statue vom Chemnitzer Friedhof geklaut und im Graben versteckt Ganz in der Nähe, in der Georg-Landgraf-Straße, stiegen Unbekannte über ein Fenster in ein Hinterzimmer eines weiteren Geschäftes ein. Dort wurden Arbeitsgeräte, Trinkgeldkassen und eine Bluetooth-Box geklaut. Der Stehlschaden liegt nach Polizeiangaben im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zwischen beiden Taten.

Die Polizei ermittelt zu den Einbrüchen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Beute in Wohnung in Altendorf gemacht