Chemnitz: GPS-Tracker führt zu mutmaßlichen Fahrraddieben

Chemnitz - GPS-Tracker führt Polizei zu mutmaßlichen Fahrraddieben in Chemnitz !

Die Polizei konnte in Chemnitz zwei Fahrraddiebstähle schnell aufklären. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

Am gestrigen Mittwoch konnten zwei Fahrraddiebstähle schnell aufgeklärt und die E-Bikes an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Stadtpark (OT Helbersdorf) ein. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes ("Haibike" und "Specialized") und ein Mountainbike des Hersteller "Bulls" im Wert von circa 8400 Euro.

Der Besitzer konnte über einen GPS-Tracker seine geklauten Fahrräder orten.

Polizisten fanden im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstraße sowohl das gestohlene "Haibike" als auch das "Specialized".

"Anschließend stellten die Beamten im Treppenhaus zwei Männer fest. Im Zuge der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erhärtete sich gegen das Duo (30, 31) der Verdacht, die Fahrräder gestohlen zu haben. Die beiden E-Bikes wurden an den Eigentümer zurückgegeben. Nach dem Mountainbike 'Bulls' wird noch gefahndet", teilte die Polizei weiter mit.