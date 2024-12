29.12.2024 16:34 1.552 Chemnitz: Pinnwand in Mehrfamilienhaus angezündet

Am Samstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße in Chemnitz eine Pinnwand angezündet.

Von Claudia Ziems

Chemnitz: In Chemnitz wurde am Samstag eine Pinnwand in einem Mehrfamilienhaus angezündet. Polizei und Feuerwehr kamen am Samstag in der Ludwigstraße zum Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Polizei und Feuerwehr kamen gegen 16.30 Uhr in der Ludwigstraße zum Einsatz. "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatten Unbekannte im Erdgeschoss des Hauses eine an der Wand im Treppenhaus angebrachte Informationspinnwand angezündet", teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Pinnwand und die Hauswand wurden durch den Brand stark beschädigt. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Durch das Feuer entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Chemnitz Crime Einbruch in Chemnitzer Schule: Zahlreiche Laptops gestohlen Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In Wohnung in Schloßchemnitz eingebrochen Es war nicht der einzige Einsatz der Beamten am Wochenende. Vermutlich in der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Altenhainer Straße eingebrochen. Zuvor hebelten sie eine Balkontür auf. Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer und verschwanden nach einem ersten Überblick mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa