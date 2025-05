Versuchter Raub am Chemnitzer Rummel: Teenager attackiert

Chemnitz - Die Kriminalpolizei Chemnitz sucht Zeugen zu einem versuchten Raub am Donnerstagabend in der Nähe des Hartmannplatzes.

"Nachdem sie der Aufforderung nicht nachgekommen waren, sollen beide durch ihn sowie einige seiner Begleiter mehrfach geschlagen worden sein. Danach durchsuchten die Täter Umhänge- sowie Hosentaschen der Geschädigten. Den beiden augenscheinlich unverletzten 13-Jährigen wurde nichts gestohlen", so die Polizei weiter.

Zwei Teenager (13) hielten sich an den Treppenstufen zwischen dem Festplatzgelände und dem benachbarten Parkplatz auf, als mehrere Personen zu ihnen kamen. Dann forderte einer aus der Gruppe Bargeld von den beiden.

Zwischen 19.50 Uhr und 20 Uhr kam es zu dem Vorfall im Bereich des Parkplatzes an der Hartmannstraße.

Zum Hauptakteur der Täter-Gruppe ist laut Polizei Folgendes bekannt:

circa 1,95 Meter groß

kräftige Statur

etwa 17 bis 19 Jahre alt

dunklerer Teint

braune, lockige Haare

schwarzer Schnur- und Ziegenbart

sprach Deutsch ohne Akzent

er trug ein hellblaues Basecap, einen schwarzen Pullover und eine dunkelblaue Hose, die an den Knien hellblau ist

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes.

Es werden Zeugen gesucht, insbesondere Besucher auf dem Festplatzgelände, die etwas im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen beobachtet haben oder auch Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Täter machen können.

Unter der Telefonnummer 0371 387-3448 nimmt die Kriminalpolizei Hinweise entgegen.

Erst am Dienstagabend war es auf dem Chemnitzer Rummel am Richard-Hartmann-Platz zu einer Schlägerei gekommen. Ein Streit war eskaliert, die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung.