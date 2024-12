15.12.2024 12:49 Chemnitz: Wohnungseinbruch auf dem Sonnenberg

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße in Chemnitz und brachen dann in eine Wohnung ein.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz haben unbekannte Täter Beute bei einem Wohnungseinbruch auf dem Sonnenberg gemacht. Unbekannte Täter stahlen aus einer Wohnung in der Tschaikowskistraße Bargeld. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness Wie die Polizei mitteilte, geschah der Einbruch in der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße und brachen in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Stehl- und Sachschaden von circa 2400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen.

