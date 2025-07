Vier gegen einen! Jugendbande überfällt 18-Jährigen in Chemnitz

Chemnitz - Schockierende Szenen am Samstagnachmittag auf dem Sonnenberg in Chemnitz: Ein 18-Jähriger wurde in der Dresdner Straße von einer vierköpfigen Gruppe attackiert, zu Boden gerissen, getreten und anschließend ausgeraubt. Jetzt sitzen zwei der mutmaßlichen Täter in U-Haft.