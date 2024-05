Chemnitzer Hauptbahnhof: Gruppe prügelt Teenager ins Krankenhaus

Chemnitz - Heftige Prügelei am Chemnitzer Hauptbahnhof ! Eine zehnköpfige Gruppe attackierte zwei Jugendliche (beide 14). Einer der Teenager musste anschließend ins Krankenhaus.

Am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde ein Jugendlicher (14) von einer zehnköpfigen Gruppe ins Krankenhaus geprügelt. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Der Vorfall spielte sich am gestrigen Dienstag gegen 17.40 Uhr am Hauptbahnhof ab. Dort wurden die zwei Teenager von der Schläger-Gruppe attackiert. Anschließend verschwanden die Täter in Richtung Innenstadt.

"Einer der 14-Jährigen hatte sich durch den Angriff Verletzungen im Gesichtsbereich zugezogen und war durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht worden", heißt es von der Polizei.