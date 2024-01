Drogen-Razzia in Chemnitz: Polizei erwischt mutmaßliche Kiffer und Parfüm-Dieb

Chemnitz - Am gestrigen Donnerstag fand in Chemnitz wieder einmal eine Drogen-Razzia statt. Die Polizisten fanden Drogen und Diebesgut.

Gegen 18.25 Uhr gab es Ärger in der Galerie Roter Turm: Ein Mitarbeiter forderte eine größere Personengruppe auf, das Einkaufscenter zu verlassen - doch das tat sie nicht.

Gegen 16.35 Uhr kontrollierten die Beamten vier Jugendliche in der Fußgängerzone "Am Wall". Bei zwei 16-jährigen Deutschen fanden die Polizisten einen Joint beziehungsweise eine Dolde Marihuana.

Von 13 bis 21 Uhr wurden auf dem Sonnenberg und in der Innenstadt sogenannte Komplexkontrollen durchgeführt. Das Ziel: Drogengeschäfte auf der Straße unterbinden.

In der Bahnhofsstraße fiel den Beamten schlussendlich noch ein Syrer (26) auf, der einen Beutel weggeschmissen hatte. Darin befanden sich mehrere Konsumeinheiten mit insgesamt rund fünf Gramm Marihuana.

Die Drogen-Razzia endete insgesamt mit zehn Strafanzeigen gegen Jugendliche und Männer im Alter von 16 bis 26 Jahren. Die sächsische Bereitschaftspolizei und der Stadtordnungsdienst unterstützte die Kontrollen. Insgesamt 92 Polizeibeamte waren beteiligt.

In Chemnitz finden in regelmäßigen Abständen die sogenannten Komplexkontrollen statt. Seit einigen Wochen ist auch eine City-Streife in Chemnitz unterwegs. Sie soll zusätzlich für Sicherheit sorgen - sieben Tage die Woche gehen dazu Beamte zu Fuß durch die Innenstadt.