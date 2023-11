Chemnitzer Polizei startet Extra-Streifen: So reagieren die Anlieger

Chemnitz - Die polizeiliche Sicherheits-Offensive mit täglichen Fußstreifen in der Chemnitzer Innenstadt startete am gestrigen Montag. Die erste Resonanz ist positiv: "Ich habe die Beamten gesehen und mich gefreut", sagt Bernd Stroh (64) vom "Weltladen" am Johannisplatz.