Einbrüche in Kita und Schule in Chemnitz: Einige Zehntausend Euro Schaden

Chemnitz - In Chemnitz sind unbekannte Einbrecher in eine Kita und eine Schule eingestiegen.

Der Diebstahl- und auch Sachschaden belaufen sich in dem Fall auf je 500 Euro.

In dem Gebäude öffneten sie dann gewaltsam mehrere Türen und nahmen einen Laptop aus einem Büro mit.

Laut Polizei verschafften sich die Täter in der Zeit von Montagmorgen bis Mittwochmorgen unberechtigt Zugang zu einer Kindertagesstätte auf der Johannes-Dick-Straße.

Bereits am vergangenen Wochenende waren unbekannte Einbrecher

in ein Schulgebäude in der Stollberger Straße eingedrungen.

Dort durchsuchten sie mehrere Räume und brachen Schränke auf. Sie klauten unter anderem mehr als zwei Dutzend Laptops und auch Bargeld. Der Stehlschaden beläuft sich hier laut Polizei auf einige Zehntausend Euro.