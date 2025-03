Ermittlungen zu Menschenhandel führt zu Razzien in Chemnitz

Chemnitz - Eine 58-jährige Chinesin steht im Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und des Menschenhandels. Sie wurde am Mittwoch in Chemnitz festgenommen.

In diesem Fall und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt zurzeit die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Polizei stellte unter anderem über 70.000 Euro Bargeld sicher. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Des Weiteren wurden in den Wohnungen Bargeld in Höhe von über 70.000 Euro und verschiedene Wertgegenstände sichergestellt. Die Auswertung weiterer Beweismittel, wie Smartphones, Reisedokumente und verschiedene Unterlagen dauern noch an.

Die festgenommene Chinesin steht in Verdacht mindestens seit 2022 in mehreren Fällen unerlaubt sich in Deutschland aufhaltende Chinesinnen in ihrem Wohnungsbordell aufgenommen und diese die nicht angemeldete Ausübung der Prostitution ermöglicht zu haben.

Dabei hatte sie vor allem ihren eigenen finanziellen Profit im Blick. Von der erheblichen Einnahmequelle soll sich die 58-Jährige auf Dauer ein hohes Vermögen aufgebaut haben.

Insgesamt waren 51 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizeidirektion Chemnitz an den Maßnahmen beteiligt.