Erneute Autoeinbrüche in Chemnitz: Diebe klauen Handy, Geld und Werkzeuge

Chemnitz - Gleich in drei Chemnitzer Stadtteilen machten Diebe am Donnerstag Beute bei Autoeinbrüchen.

Gleich viermal machten unbekannte Diebe Beute bei Autoeinbrüchen in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/aapsky

Konkret betraf es laut Polizei Schloßchemnitz, Altendorf und Altchemnitz.



In vier Fällen waren Autoeinbrecher "erfolgreich", sie ließen in Fahrzeugen zurückgelassene Taschen oder Wertsachen mitgehen. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Jeweils durch das Zerstören einer Seitenscheibe drangen die Täter in der Flemmingstraße, der Heinrich-Lorenz-Straße sowie der Lothringer Straße in die Autos ein und klauten zurückgelassene Rucksäcke.

"Mit denen verschwanden aus einem Pkw Toyota diverse Werkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro, aus einem Pkw Seat u.a. Handyzubehör und aus einem weiteren Toyota u.a. eine Geldbörse samt Dokumenten, Geldkarten sowie etwas Bargeld", heißt es weiter von der Polizei.

Aus einem VW-Transporter, der auf einem Parkplatz in der Blankenauer Straße stand, klauten unbekannte Täter ein Smartphone im Wert von circa 1000 Euro.