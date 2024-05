Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Raub: Razzia in Chemnitzer Wohnungen

Chemnitz - Am heutigen Mittwochmorgen gab es in Chemnitz eine große Razzia.

Auch mehrere sogenannte mutmaßliche Keilerhandys entdeckten Beamte in den Wohnungen. Mit diesen Handys rufen Betrüger unter anderem mit der Schockanruf-Masche bei ihren Opfern an.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten eine Vielzahl von Beweismitteln sichergestellt und beschlagnahmt werden. Dazu zählten zwei Schreckschusswaffen, 30.000 Euro versteckt in einem Auto, mehr als 90.000 Euro hinter einer Trockenbauwand einer Wohnung, diverse Datenträger und Unterlagen.

Gegen 6 Uhr stürmten Beamte vom Zoll, der Steuerfahndung und der Polizei mehrere Wohnungen im Stadtteil Ebersdorf. Der größte Einsatz fand in der Franz-Wiesner-Straße statt, ein zweiter in der Otto-Planer-Straße. Auch ein Geldspürhund kam dabei zum Einsatz.

Der größte Einsatz fand in der Franz-Wiesner-Straße statt, © Haertelpress

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde der 26-Jährige im Januar 2024 in Magdeburg mit mehr als 200.000 Euro aufgegriffen, wobei sich unter dem in 500-Euro-Scheinen gebündelten Bargeld unklarer Herkunft auch Falschgeld befand.

Er soll zum Zwecke der Geldwäsche einem Oldtimer-Verkäufer vorgeschlagen haben, diesem einen erhöhten Preis in 500-Euro-Scheine zu bezahlen, wenn er einen Großteil der Scheine unter anderem in Goldbarren oder Goldmünzen umtauscht. Der Verkäufer hatte den Tatverdächtigen jedoch durchschaut und die Polizei informiert.

Außerdem steht er ebenso wie der 48-Jährige im Verdacht, Einkommens- und umsatzsteuer für die vergangenen Jahre hinterzogen zu haben.

Dem 46-Jährigen wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit einem angeblichen Autokauf in Mecklenburg-Vorpommern einen Raub in Auftrag gegeben zu haben. Der Beschuldigte soll dem Geschädigten, der im Internet ein hochwertiges Auto inseriert hatte, ein höherwertiges Fahrzeug zum Tausch angeboten haben, wenn der Geschädigte zusätzlich 100.000 Euro in bar bezahlt.

Im September 2023 traf der Verkäufer dann mit einem Mittelsmann des Beschuldigten, der dem Opfer während des Gesprächs die Mappe mit dem Bargeld entriss und flüchtete.