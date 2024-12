Geschäftsstelle der Grünen in Chemnitz mit Hakenkreuzen beschmiert

Chemnitz - Rechte Schmiererei am Chemnitzer Brühl!

Die Schmierereien wurden bereits entfernt. © Maik Börner

Unbekannte verunstalteten am Wochenende den Sitz der Grünen Chemnitz auf dem Brühl.

Sie beschmierten die Fenster des Büros an der Hermannstraße mit Hakenkreuzen und verfassungsfeindlichen Parolen. Die in roter Farbe gekitzelten Schriftzüge maßen jeweils 60 mal 40 Zentimeter, so die Polizei.

Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht bekannt.

Die Partei hat die Schmierereien am Gebäude bereits entfernt.