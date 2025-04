Immer krasser! - Jugendgewalt und rechte Straftaten nehmen rasant zu

Kripo-Leiterin Grit Blöse (47) und Polizeipräsident Dirk Lichtenberger (53) stellten am Mittwoch die Kriminalstatistik vor. © Ralph Kunz

Während die Gesamtzahl der Delikte im Raum Chemnitz stabil bleibt, verzeichnet Zwickau einen Anstieg. Besonders alarmierend: die wachsende Gewalt unter Jugendlichen, die Zunahme von Messerangriffen und ein Anstieg bei politisch motivierten Straftaten.

Insgesamt wurden 2024 in Chemnitz 45.510 Straftaten registriert, in Zwickau 26 932 - wobei die Aufklärungsquote in Chemnitz mit 65,5 Prozent höher liegt als in Zwickau mit 59,9 Prozent. Für den Direktionsbereich Zwickau bedeutet dies einen Anstieg der Kriminalität von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Erzgebirge, in Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz sind die Straftaten um 1,4 Prozent zurückgegangen.



Ein erschreckender Trend setzt sich fort: Fast ein Viertel aller Tatverdächtigen (23,5 Prozent) in Zwickau sind Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene bis 21 Jahre.

Noch schlimmer ist es bei Gewaltdelikten - hier sind es sogar 39 Prozent. Auch in Chemnitz und dem Erzgebirgskreis bleibt die Zahl junger Täter hoch.

"Das gemeinsame Ziel muss lauten, sich mit aller Kraft diesem Trend hoher Kinder- und Jugendkriminalität zu stellen", so der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf (56).