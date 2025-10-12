Geschlagen und getreten: 30-jähriger Mann im Chemnitzer Zentrum schwer verletzt

Chemnitz - Ein Mann (30) wurde am Samstagabend in der Chemnitzer City schwer verletzt!

Im Chemnitzer Zentrum wurde am Samstagabend ein Mann (30) schwer verletzt. © Harry Härtel

Gegen 21 Uhr beobachteten Zeugen vorm Karl-Marx-Monument einen Streit zwischen mehreren Personen und alarmierten dann Rettungskräfte und Polizei.

Vor Ort fanden Polizisten einen 30-jährigen Algerier, der schwer verletzt war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Männer hatten den 30-Jährigen offenbar geschlagen und getreten. Dann seien die Angreifer geflüchtet. Polizisten konnten in der Nähe mehrere Personen feststellen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

"Im Zuge der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung müssen nun der konkrete Tatablauf und die jeweiligen Tatbeteiligungen erhellt werden", so die Polizei am Sonntag.