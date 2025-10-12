Geschlagen und getreten: 30-jähriger Mann im Chemnitzer Zentrum schwer verletzt
Chemnitz - Ein Mann (30) wurde am Samstagabend in der Chemnitzer City schwer verletzt!
Gegen 21 Uhr beobachteten Zeugen vorm Karl-Marx-Monument einen Streit zwischen mehreren Personen und alarmierten dann Rettungskräfte und Polizei.
Vor Ort fanden Polizisten einen 30-jährigen Algerier, der schwer verletzt war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Mehrere Männer hatten den 30-Jährigen offenbar geschlagen und getreten. Dann seien die Angreifer geflüchtet. Polizisten konnten in der Nähe mehrere Personen feststellen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.
"Im Zuge der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung müssen nun der konkrete Tatablauf und die jeweiligen Tatbeteiligungen erhellt werden", so die Polizei am Sonntag.
Zeugen, die etwas beobachtet haben und weitere Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 zu melden.
Erst am Freitagabend ist in der Chemnitzer Innenstadt ein Streit eskaliert, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.
Titelfoto: Harry Härtel