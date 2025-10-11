 14.290

Chemnitz: Mann schwer verletzt in Supermarkt aufgetaucht

Am Freitagabend hat im Chemnitzer Zentrum ein Mann schwer verletzt einen Supermarkt betreten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Freitagabend hat im Chemnitzer Zentrum ein Mann schwer verletzt einen Supermarkt betreten.

Im Rewe in der Lohstraße tauchte ein schwerverletzter Mann auf.  © Chempic

Was war passiert? Gegen 21.10 Uhr geriet ein Mann (26) laut Polizei aus bisher unklaren Gründen mit einer Gruppe aus mehreren, augenscheinlich arabischstämmigen Personen in Streit.

"Im Laufe des Streits stach ein bisher noch unbekannter Täter mit einem abgebrochenen Flaschenhals einer Glasflasche auf den 26-Jährigen ein", so die Polizei weiter.

Danach suchte der Mann offenbar Hilfe in dem Supermarkt.

Der Marokkaner erlitt schwere, allerdings nicht lebensbedrohliche Verletzungen am ganzen Körper. Er musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.

Titelfoto: Chempic

