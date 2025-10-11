Chemnitz: Mann schwer verletzt in Supermarkt aufgetaucht

Chemnitz - Am Freitagabend hat im Chemnitzer Zentrum ein Mann schwer verletzt einen Supermarkt betreten.

Im Rewe in der Lohstraße tauchte ein schwerverletzter Mann auf. © Chempic

Was war passiert? Gegen 21.10 Uhr geriet ein Mann (26) laut Polizei aus bisher unklaren Gründen mit einer Gruppe aus mehreren, augenscheinlich arabischstämmigen Personen in Streit.

"Im Laufe des Streits stach ein bisher noch unbekannter Täter mit einem abgebrochenen Flaschenhals einer Glasflasche auf den 26-Jährigen ein", so die Polizei weiter.

Danach suchte der Mann offenbar Hilfe in dem Supermarkt.