28.08.2024 15:29 Getunter Honda in Chemnitz aus dem Verkehr gezogen

Ein getunter Honda wurde am vergangenen Wochenende in Chemnitz zwangsstillgelegt. Grund dafür waren über ein Dutzend Mängel an dem Auto.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Ein getunter Honda wurde am vergangenen Wochenende in Chemnitz zwangsstillgelegt. Grund dafür waren über ein Dutzend Mängel an dem Auto. Über ein Dutzend Mängel wurden an dem Honda festgestellt. © Polizei Einem Motorradpolizisten der Verkehrspolizei Chemnitz fiel der Honda am letzten Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf dem Südring auf. Dieser war eindeutig zu laut und mit diversen technischen Veränderungen unterwegs. Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, wurden bei der Kontrolle erhebliche Mängel an dem Fahrzeug festgestellt, "welche die Verkehrssicherheit als auch die Umwelt wesentlich beeinträchtigten". Daraufhin wurde der Honda sichergestellt und ein Gutachter hinzugezogen. Dieser stellte über ein Dutzend Mängel fest und dokumentierte sie. Chemnitz Crime Sexueller Übergriff in Chemnitzer Innenstadt Dazu gehörte unter anderem eine selbstgebaute Abgasanlage, die ohne Schalldämpfer und ohne Katalysator einen Lärm von 126 Dezibel verursacht und damit 37 Dezibel zu laut ist. Honda-Fahrer muss blechen: Bußgeld und Gutachter- sowie Abschleppkosten Eine Folge der verbotenen Nacharbeiten am Honda sind beschädigte Reifen. © Polizei Außerdem war das Auto so tief gelegt, dass bereits Kratzspuren im Bereich der Radaufhängung und dem Radkasten ersichtlich waren. Dementsprechend war auch die Qualität aller vier Reifen mangelhaft. Auch am Lenkrad und der Beleuchtung waren nicht ordnungsgemäße Veränderungen durchgeführt worden, wie beispielsweise überlackierte Rückleuchten. Doch die Liste wurde länger: An der Frontscheibe befanden sich großflächige Aufkleber, die das Sichtfeld des Fahrers beeinträchtigten. Im Innenraum war ein Überrollbügel mit freiliegenden Schrauben verbaut. Damit war ein Insassenschutz keinesfalls mehr gegeben. Chemnitz Crime Mann soll Pärchen in Chemnitz bedroht haben Es folgte die Zwangsstilllegung des nicht verkehrssicheren Hondas. Auf den 24-jährigen Fahrer wartet nun ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Außerdem wird er für die nicht unerheblichen Gutachter- und Abschleppkosten aufkommen müssen.

Titelfoto: Polizei