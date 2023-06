In luftiger Höhe: Graffiti-Sprayer beschmieren Hotel in Chemnitz

Chemnitz - Schmiererei in schwindelerregender Höhe!

Das Dach des "Super 8"-Hotels in der Chemnitzer Innenstadt wurde beschmiert. © Haertelpress

Wie von Geisterhand tauchte vor einigen Tagen ein Graffito am Dach des "Super 8"-Hotels am Stefan-Heym-Platz in Chemnitz auf. Den ungewöhnlichen Tatort erreichten die Sprayer offenbar über ein ungesichertes Gerüst.

Die Hotelleitung wollte zu dem Vorfall gegenüber TAG24 nichts sagen - außer, dass das Graffito nach Klärung der Versicherung übermalt werde.

Auch seien Maßnahmen ergriffen worden, dass künftig niemand mehr das Dach erreicht. Eine Anzeige bei der Polizei erstattete das Hotel bislang nicht.



Das "Gemälde" in rund 25 Meter Höhe zeigt den Schriftzug "ARCTIC KONA" samt Smiley, drei Buchstaben, einem orangen Kopf und Gekritzel. Aufgrund der Lage an der Bahnhof-/Brückenstraße das derzeit sichtbarste Graffito der Stadt.