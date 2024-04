Nach gewaltsamem Tod vom Chemnitzer Kardiologen: Haben zwei Bekannte den Arzt getötet?

Chemnitz - Im März wurde der Chemnitzer Kardiologe Klaus K. (†69) gewaltsam in seiner Wohnung ermordet . Nun wurde gegen zwei Personen Haftbefehl erlassen.

Die Tatverdächtigen stammen offenbar aus dem Bekanntenkreis des getöteten Kardiologen. © Haertelpress

Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz am heutigen Dienstag mitteilte, handelt es sich bei den beiden um eine 52-jährige Frau sowie einen 62-jährigen Mann aus dem Bekanntenkreis des Opfers.

Ihnen wird zur Last gelegt, den Arzt in der Nacht zum 10. März 2024 in dessen Wohnung umgebracht zu haben. Dieser Verdacht ergab sich aus dem Ergebnis der Spurenauswertung sowie den bisherigen Ermittlungen.

Die Frau wurde in der Chemnitzer Region, der Mann durch Einsatzkräfte der Polizei in Rheinland-Pfalz jeweils am Montag festgenommen.



Die beiden Beschuldigten schweigen bisher zum Tatvorwurf. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Chemnitz hat gegen das Beschuldigen einen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen. Aktuell sitzen beide im Gefängnis.